“Juntos estamos trabalhando pelo bem de Goiás”, afirma Marconi em encontro com prefeitos de todo o Estado

Após a Missão em Ação de Graças na Matriz de Pirenópolis, o governador Marconi Perillo reuniu nesta sexta-feira (8/12) prefeitos de todo o Estado no auditório da Pousada dos Pireneus para agradecer a parceria institucional entre o Governo de Goiás e as administrações municipais. “Juntos, estamos trabalhando pelo bem de Goiás”, disse Marconi aos 210 prefeitos presentes no encontro.

“Convidei a todos para estarem aqui para agradecer, de coração, em meu nome e do governo, a forma carinhosa como todos os prefeitos vêm me recebendo nos municípios. É uma recepção carinhosa e amiga, de quem está preocupado, assim como nós no governo, em fazer o bem para as pessoas, em buscar o melhor para os goianos”, disse Marconi.

O governador lembrou que o Goiás na Frente, maior programa estadual de investimentos em andamento no País, “possibilitou, de forma inédita no Brasil, que todos os prefeitos de Goiás firmassem convênios com o Governo de Goiás para executarem obras num ano de crise financeira”. Marconi observou que essas parcerias foram feitas com “espírito suprapartidário e republicano, como deve ser a postura daqueles que são eleitos para cuidar das pessoas”.

“Estou muito feliz em poder ajudar os prefeitos a ajudarem as pessoas, a trabalharem em parceria para fazer o melhor possível para seus municípios. Isso é o que nos move a trabalhar todos os dias, com alegria, com determinação e otimismo”, disse o governador.

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Valéria Perillo, afirmou ontem aos 210 prefeitos presentes em Pirenópolis que o Governo de Goiás e a entidade têm um compromisso de parceria e cooperação firmado com os municípios. “Nós temos muito a comemorar, porque temos um governador comprometido com todos os municípios goianos, e eu também estou com vocês, por meio da OVG”, disse a presidente da entidade.

Valéria citou as estatísticas oficiais segundo as quais a pobreza aumentou no Brasil e que 28 milhões de brasileiros vivem com menos do mínimo possível, para lembrar o desafio que os governos e as entidades filantrópicas têm pela frente, mas também para observar que Goiás avançou mais que a média nacional na área social. “Em Goiás, diferentemente de outros Estados, as coisas estão acontecendo, porque aqui se faz política de forma séria, estendendo as mãos para quem mais precisa”, disse.

O prefeito de Mineiros, Agenor Rezende, do PMDB, disse que Marconi Perillo, “ex-colega de Assembleia Legislativa, é meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que me alegra muito com sua forma de governar”. O prefeito argumentou que sua cidade está com as contas saneadas e que “em breve” será assinado convênio de R$ 3 milhões com o Governo do Estado, “por meio do programa Goiás na Frente”.

A prefeita da cidade de Goiás, Selma Bastos, do PT, representou o povo de Goiás na celebração dos resultados alcançados em 2017 pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras, organizado pelo governador Marconi Perillo, em Pirenópolis. Selma reforçou que o relacionamento “municipalista e republicano do governador com as prefeituras, mais uma vez nos surpreendendo, tem feito toda a diferença no Estado de Goiás”, e que ela nutre um sentimento de “muita gratidão” por Marconi Perillo, “sempre parceiro dos municípios, um homem que pensa no bem comum”.

O prefeito de Santa Terezinha de Goiás, Marcos Cabral, do DEM, comentou que o encontro com os prefeitos “foi muito importante porque juntos estamos buscando a esperança de mais recursos em nossos municípios para que possamos fechar as contas e regularizar as documentações para firmarmos convênios com o governo em 2018”. Sobre a parceria com Santa Terezinha de Goiás, Carlos Cabral declarou que Marconi Perillo “está de parabéns e que nossa cidade caminha nessa direção”.

Anfitrião dos demais gestores municipais, o prefeito de Pirenópolis, João do Léo (DEM), ressaltou que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas em 2017, há “motivos para agradecer a Deus pelo que foi feito em todos os municípios goianos e, especificamente, na saúde e na recuperação das vias urbanas da nossa cidade”. Ele destacou que em 2017 “não houve queda de braço, não houve paixão por sigla, mas houve mão estendida em favor do povo de Pirenópolis”.

Relatou que, “em parceria com o Governo do Estado”, foi possível, praticamente, “dobrar” o número de atendimentos na saúde pública em relação a 2016, “com 19 mil consultas”. Para João do Léo, a parceira mais importante com o Governo do Estado foi “a melhoria do Hospital Ernestina”, que atende Pirenópolis e cidades vizinhas, “com o Centro Cirúrgico funcionando e com mais 30 leitos de internação e 10 leitos de UTI”.

Presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM) e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (PMDB) relatou que “o ano de 2017, mesmo com as grandes dificuldades enfrentadas, foi coroado com grandes realizações devido à parceria produtiva com o Governo do Estado”.

Também representante dos municípios goianos, o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio (PSDB), acredita que a Missa de Ação de Graças “é uma oportunidade para estarmos com o governador por mais tempo, um momento para trocarmos ideias para superarmos os desafios que temos enfrentado em nossos municípios”.