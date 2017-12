Anápolis recebe o maior volume de obras com R$ 760 milhões em investimentos

Em entrevista coletiva para a imprensa de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 11, o governador Marconi Perillo prestou contas do andamento das obras do Governo de Goiás no município e afirmou que, dos R$ 760 milhões em investimentos estabelecidos, R$ 527 milhões já foram executados. “Investimos R$ 760 milhões em Anápolis, o maior volume de obras da história”, disse Marconi. “Poucas cidades do tamanho de Anápolis recebem volume semelhante de investimentos no Brasil”, afirmou.

Acerca dos convênios com a Prefeitura de Anápolis, o governador disse que os recursos estão disponíveis e em caixa, aguardando apenas a documentação necessária. “Nós estamos com o dinheiro no caixa. As documentações e as certidões chegam e pagamos imediatamente. Felizmente, já beneficiamos mais de 130 municípios goianos. Infelizmente, muitos ainda não receberam os repasses porque não completaram as certidões e os projetos”, disse.

Além de repassar os valores, o governador declarou que o governo estadual também tem feito sua parte na fiscalização das obras. Após pagar a primeira parcela, o Estado fiscaliza os serviços. “Verificamos se estão sendo executados com a mesma qualidade firmada no contrato e, então, pagamos a segunda parcela, a terceira e assim sucessivamente”, explicou.

O governador citou o grande volume de obras do governo na cidade de Anápolis, município a quem sempre dedicou atenção em seus quatro governos. Somente as obras de saneamento, como esgoto e água, somam R$ 224 milhões dos quais R$ 130 milhões já foram pagos. “As obras estaduais em Anápolis estão prontas ou muito bem adiantadas. Temos o Aeroporto de Cargas, o Centro de Convenções, o presídio, que já está pronto; a ampliação do Hospital de Urgências, já em fase adiantada para conclusão; o Anel Viário também em fase adiantada; além das obras de saneamento. O que depende do Governo do Estado já está sendo feito. O que é preciso é cada um fazer a sua parte”, afirmou Marconi.

Os investimentos realizados em Anápolis, os últimos anos ou em execução, somam um valor muito expressivo. Creio que dificilmente uma cidade brasileira do interior, mesmo que seja grande ou maior Anápolis, esteja recebendo os valores que estamos investindo nesses últimos anos. O valor total do que está sendo feito são R$ 757 milhões 765 mil reais. Desse valor todo o governo já pagou R$ 527 milhões em obras realizadas na cidade de Anápolis. Só a Codego tem um investimento previsto de R$ 18, 4 milhões, destes já foram pagos R$ 4,2 milhões. Isso diz respeito ao Anel Viário do Daia, que está em execução, além da execução de postos artesianos no Daia, serviços de engenharia e eletromecânico nos sistemas de água e tratamento de esgoto do distrito. Essas obras estão em andamento e nós estamos pagando as faturas que nos chegam. A Agetop está realizando obras no valor de R$ 506,8 milhões, dos quais R$ 450 milhões já foram pagos. Fizemos o Centro de Atendimento Sócio-educativo para abrigar menores infratores. O valor previsto era R$ 13, 6 milhões já pagamos R$ 13,6 milhões, a obra está concluída. O Centro de Convenções de Anápolis tem 400 trabalhadores em atividade. O valor previsto é de R$ 154,2 milhões, já pagamos R$ 103 milhões, estamos na fase final da obra, que é uma obra gigantesca, o maior centro de convenções da região Centro-Oeste. O presídio nós já investimentos R$ 18 milhões e Aeroporto de Cargas, que tem investimentos da ordem de R$ 321 milhões, já recebeu R$ 314 milhões e ainda teremos que investir R$ 40 milhões na obra, uma obra que vai custar quase R$ 370 milhões. O aeroporto está pronto, a pista ta pronta, falta apenas concluir o parque de cargas, para receber cargueiros de todo o mundo. Somente com o Case, o Centro de Convenções e o Aeroporto de Cargas, estão sendo investidos R$ 506 milhões. A Saneago tem previsão de investimento de água e esgoto R$ 224 milhões, dos quais R$ 130 milhões já foram pagos e ainda mais R$ 94 milhões de obras em execução. Nós temos também obras sendo realizadas na área da Saúde. Eu determinei que fosse praticamente duplicado o Hospital de Urgências Doutor Henrique Santillo (Huana). Estamos construindo 54 novos leitos de enfermaria, 15 leitos de UTIs, oito leitos de recuperação, 2 novas salas de cirurgia e auditório. Oitenta por cento dessas obras estão concluídas. De um valor previsto de R$ 14,5 milhões nós já pagamos R$ 12, 6 milhões. Portanto, o total de obras em Anápolis soma quase R$ 760 milhões do governo do Estado. Nunca, em tempo algum, um governo investiu tanto em Anápolis quanto o nosso governo. E eu estou falando apenas nessas áreas, fora as obras que estão sendo realizadas na Educação e também os convênios que nós autorizamos para a Prefeitura. É importante registrar que num primeiro momento eu autorizei a liberação de recursos gratuitos para a prefeitura de Anápolis no valor de R$ 10 milhões, posteriormente o prefeito Roberto Naves esteve comigo e me pediu um aditivo e eu autorizei mais R$ 5 milhões. Em relação aos primeiros R$ 10 milhões o prefeito Roberto decidiu revitalizar o Centro Administrativo Ipiranga, no valor de R$ 2 milhões, implantação de feiras cobertas, no valor de R$ 4,6 milhões, implantação de creche no valor R$ 600 mil, implantação de um Centro de Internação no valor de R$ 2,6 milhões e o restante do dinheiro destinado a obras de recapeamento, de melhorias de ruas e avenidas de Anápolis. Esses projetos todos foram entregues, no caso da revitalização do Centro Administrativo, o projeto foi aprovado, estava aguardando documentação, entrega do plano de trabalho, certidões e documentos necessários à elaboração de minuta, posterior à aprovação da Procuradoria do Estado. Esse projeto está em tramitação e depois vai ser assinado convênio, e assim em relação também aos outros projetos. Ou eles estão em tramitação ou já foram entregues e estão em análise, ou, às vezes, dependendo de alguma documentação. Para mais de 130 prefeitos, nós já pagamos a primeira e segunda parcela; em alguns casos até a terceira porque as documentações necessárias já foram entregues e os projetos também aprovados. Eu queria fazer essa breve apresentação aqui do que estamos fazendo na cidade de Anápolis. Nenhuma outra cidade de Goiás tem recebido tantos recursos, nesses últimos anos, quanto a cidade de Anápolis.

Em primeiro lugar é preciso deixar claro que essa não é uma obrigação do Governo do Estado. Eu resolvi ajudar a todas as prefeituras, de todos os municípios, independentemente de partidos de Goiás. As prefeituras que conseguiram entregar os projetos e os documentos, como certidões, já receberam as primeiras parcelas. Tem obra que já está pronta. Em Gameleira, que fica ao lado de Anápolis, há três meses já inaugurei obra. Em dezenas de outras cidades as obras já ficaram prontas. Agora, nós estamos doando os recursos para realização de obras que são de responsabilidade exclusiva das prefeituras. Se algumas prefeituras ainda não complementaram as documentações, não é culpa minha. Nós estamos com o dinheiro no caixa. As documentações e as certidões chegam e nós pagamos imediatamente. Mas a gente paga a primeira parcela para que os prefeitos tragam a prestação de contas. Nós fazemos a fiscalização para ver se as obras foram feitas com qualidade, de acordo com o que está no contrato, e então pagamos a segunda parcela, a terceira e assim sucessivamente. Então, repito, nós estamos pagando para todos que apresentam os documentos; já pagamos, felizmente, para mais de 130 municípios goianos. Infelizmente, muitos municípios ainda não receberam porque não completaram certidões e projetos. É o caso de Anápolis. O prefeito sabe, já falei com ele várias vezes que, uma vez concluída a apresentação dos documentos, as certidões, os projetos, imediatamente nós liberamos as primeiras parcelas.