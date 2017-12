Como ser mais feliz em 2018

Daniela Martins

Carla Furtado, do Instituto Feliciência, em entrevista à Tribuna do Planalto falou sobre habilidades que podemos desenvolver na busca pela felicidade. Estamos no fim de 2017 e nos preparando para 2018, assim pedimos a Carla sugestões para um ano novo mais feliz.

Decida ser feliz, veja entrevista com Carla Furtado.

Confira:

Primeiro, evite olhar para 2017

“Essa é uma tendência que se tem, vemos muito isso muito presente nas redes sociais, a reclamação de que foi um ano ruim, porque não atingi todos os meus objetivos… E normalmente são objetivos materiais, coisas externas. Pare de olhar para o passado como algo que não foi suficientemente bom e passe a projetar no futuro algo que seja perfeito. A vida acontece no aqui agora. A vida está acontecendo hoje, nesse exato momento. Então, quanto mais presente conseguirmos estar nesse exato momento da vida, mais felizes somos capazes de ser.”

Invista em emoções positivas

“O que lhe traz emoções positivas? Isso não tem nada a ver com bens materiais e de consumo. O que me traz emoções positivas verdadeiras? Invista nisso. Pode ser ter contato com a natureza, fazer atividade física, ter mais tempo com a família. Essas são coisas que não posso comprar com o dinheiro, mas que exigem uma decisão e uma dedicação. ”

Engajamento

“Perceba também o que lhe causa uma sensação de engajamento, que é quando faço algo que não percebo o tempo passar, tamanha é a minha satisfação. Pode ser cozinhar para a família, por exemplo. Isso, portanto, tem de estar presente na minha vida, tenho que priorizar. Isso é um aporte de felicidade.”

Relações nutritivas

“Se fosse falar de um único aspecto capaz de impactar muitíssimo a felicidade falaríamos das relações nutritivas. Temos de ter tempo para as pessoas que nos fazem bem. Se não tenho tempo, devo começar a colocar na minha agenda. Do mesmo jeito que agendo compromissos, tenho que agendar tempo com as pessoas que são importantes na minha existência. Não são só os nossos filhos, nosso marido ou esposa. São também os amigos, colegas de trabalho, enfim, pessoas que me enriquecem. Elas têm que estar presentes na minha vida.”

Vida com propósito

“Devemos pensar sobre qual é o nosso propósito na vida. Falo em propósito como aquilo que não é bom só para mim, mas algo que faço e que é bom para as outras pessoas. Tenho que ter espaço na minha vida para isso. Isso traz imenso aporte de felicidade e está um pouco ligado ao altruísmo. É o que faço além de mim mesmo.”

Metas

“Em quinto lugar, aí sim, pensar em quais são as minhas metas. Algo material, pode ser algo relacionado à carreira, é importante sim, mas é um quinto da nossa felicidade.”