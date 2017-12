Dia do Arquiteto terá filme sobre Paulo Mendes, autor do projeto do Jóquei Clube

No Dia Nacional do Arquiteto, celebrado em 15 de dezembro, sexta-feira, estreia às 20h em Goiânia o documentário “Tudo é projeto”, sobre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha – um dos profissionais mais reconhecidos no Brasil e no mundo. “Conhecer mais sobre este arquiteto essencial ganha importância neste momento, quando se discute na cidade o futuro da edificação do Jóquei Clube”, afirma o presidente do CAU/GO, Arnaldo Mascarenhas Braga. O Conselho apoia o lançamento, que será no cine Lumière do Shopping Bouganville e está sendo promovida pela revista DiCasa.

Em Goiânia, além do Jóquei Clube, Paulo Mendes é autor dos projetos do estádio Serra Dourada, da Rodoviária e de uma residência na rua 83, Centro.

O filme ganhou o prêmio do público de Melhor Documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano Paulo e no Arquiteturas Film Festival de Lisboa. A partir do olhar e das entrevistas da filha, Joana Mendes da Rocha, que divide a direção do longa-metragem com Patricia Rubano, “Tudo É Projeto” apresenta as ideias e as opiniões, por vezes consideradas polêmicas, sobre urbanidade, natureza, humanidade, arte e técnica do profissional de quase 90 anos de idade.

Autor de obras no Brasil e no exterior, Paulo Mendes da Rocha coleciona medalhas, títulos e prêmios, dentre eles, o Prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. “Uma cidade, antes de mais nada, é uma construção”, afirma o arquiteto. Confira o trailer oficial do documentário em https://vimeo.com/217190741

Além da exibição no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, “Tudo É Projeto” foi exibido em diversos festivais europeus: Archictecture Film Festival Rotterdam, Lund International Archictecture Film Festival, Milano Design Film Festival e Istanbul International Architecture and Urban Film Festival.