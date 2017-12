Secretaria Municipal de Cultura inaugura hoje nova sede

Depois de anos funcionando em imóvel alugado, a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) ganha sede própria. A inauguração será nesta segunda-feira, 11, às 18 horas, com a presença do prefeito Iris Rezende e do secretário de Cultura, Kleber Adorno. O novo prédio, onde antes funcionava o 8° Juizado Especial Cível, no Parque Atheneu, está localizado na Avenida Parque Atheneu, número 1477, e foi readaptado para abrigar a secretaria.

‘Agora vamos poder atender melhor os nossos artistas, produtores culturais e a comunidade em geral’, ressaltou Kleber Adorno. ‘É a primeira sede própria da Secult e essa aquisição demonstra que o prefeito Iris Rezende valoriza as artes e a cultura na nossa cidade’, completou.

Durante a inauguração, será aberta a exposição de criação da Galeria Municipal Siron Franco, com obras de 53 artistas, e ocorrerá a primeira apresentação oficial da Orquestra Jovem Municipal Maestro Joaquim Jaime. Além disso, o prefeito Iris Rezende assina Projeto de Lei criando a Rede Municipal de Núcleos Musicais.

O secretário Kleber Adorno explicou que a Rede visa oportunizar a crianças, adolescentes e jovens o contato com a música de forma mais efetiva. ‘Para isso, atuaremos em escolas municipais, centros comunitários e casas de cultura, buscando levar ao maior número possível de pessoas o contato com a música’, afirmou.