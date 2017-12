Inaugurada primeira sede própria da Secult Goiânia

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) já conta com sua primeira sede própria. A inauguração, foi nesta segunda-feira, 11, com a presença do prefeito Iris Rezende, secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, artistas, produtores culturais, vereadores e comunidade. O novo prédio, onde antes funcionava o 8° Juizado Especial Cível, no Parque Atheneu, foi readaptado para abrigar a secretaria.

Durante a solenidade, o prefeito Iris ressaltou a confiança que a classe artística tem na administração. ‘ Vejo aqui tantos artistas prestigiando esta inauguração e isso me motiva’, disse. ‘Esta nova sede é um apoio que damos à Secretaria de Cultura para que ela possa desenvolver seus projetos nessa área, porque Goiânia é uma cidade voltada à Cultura. Sem dúvida nenhuma, nossa capital passará a ser referência cultural para o país, por isto é que também retomamos tantos projetos importantes, como o Festcine, Goiânia Canto de Ouro, e damos total apoio à nossa Orquestra Sinfônica que é motivo de orgulho para Goiânia e para o Brasil’, afirmou.

O secretário Kleber Adorno ressaltou a importância da nova sede da Secult. ‘ É mais uma demonstração da importância que o prefeito Iris dá à Cultura. Essa nova sede vai proporcionar mais conforto e comodidade aos nossos servidores e vamos poder atender melhor os nossos artistas, produtores culturais e a comunidade em geral’, disse.

Na oportunidade, o prefeito Iris assinou projeto que cria a Rede Municipal de Núcleos Musicais. O objetivo é oportunizar a crianças, adolescentes e jovens o contato com a música de forma mais efetiva. Para isso, músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia atuarão, a partir do ano que vem, em escolas municipais, centros comunitários e casas de cultura, buscando levar ao maior número possível de pessoas o contato com a música.

O evento também foi marcado pela inauguração da Galeria Siron Franco, artista também presente na solenidade. O espaço fica na entrada da nova sede e foi aberto com obras de 53 artistas. Siron Franco agradeceu ao prefeito pela homenagem. ‘ Na primeira galeria que inaugurei em Goiânia, o prefeito Iris Rezende estava presente’, lembrou.

A solenidade se encerrou com a primeira apresentação oficial da Orquestra Jovem Municipal Maestro Joaquim Jaime, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira.