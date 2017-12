Marconi defende reforma da Previdência como garantia de ‘crescimento sustentado’ do país

O governador Marconi Perillo afirmou nesta segunda-feira, 11, que a defesa que tem feito da necessidade e da urgência da reforma da Previdência, em debate no Congresso Nacional, é sustentada em princípios conceituais e ideológicos e do desafio da União e dos Estados ajustarem suas contas para garantir o pagamento futuro dos benefícios.

“Defendo conceitualmente e ideologicamente a reforma da Previdência, por uma razão simples: a necessidade da União e dos Estados se ajustarem para evitar o colapso que já ocorreu em algumas unidades da federação e garantir a agenda econômica de desenvolvimento sustentado que resulte em mais investimentos, juros baixos, câmbio que estimule a competitividade dos produtos brasileiros, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e empregos”, disse Marconi, em nota.

O governador afirmou, na nota, que “em todos os meus discursos, palestras, conferências e entrevistas em que falei sobre a Previdência, sempre me posicionei como um dos mais contundentes defensores da reforma. Como governador, sinto na pele essa necessidade”.

“Essa minha postura é coerente com a defesa intransigente e com o voto que dei à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma da Previdência em meados dos anos 1990, apresentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso”, disse. “Trata-se de um princípio ideológico, conceitual e rigorosamente claro de apoio às reformas necessárias à modernização do Brasil e à retirada do País da estagnação legada pelos governos do PT”, afirmou Marconi.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do governador sobre a reforma da Previdência:

NOTA DO GOVERNADOR MARCONI PERILLO

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Defendo ainda uma agenda focada na educação, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovação que garanta mudança de patamar do País do ponto de vista da produtividade e de empregos mais qualificados.

Reitero que em todas as conversas que mantive com líderes tucanos nos últimos meses, defendi de forma firme e clara o fechamento de questão das bancadas na Câmara e no Senado em apoio à reforma da Previdência.

Não tenho cargos no governo Michel Temer, não reivindiquei e jamais, em toda a minha vida pública, condicionei apoio a temas, conceitos e reformas em relação aos quais tenho convicção formada ou em relação a quaisquer outros tipos de demandas do governo ou do Estado de Goiás.

Minha posição sempre se deu contra o populismo, o corporativismo e o atraso que privilegiam alguns em detrimento de 200 milhões de brasileiros.

MARCONI PERILLO

Governador de Goiás