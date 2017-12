Prefeitura prepara ‘Natal nas Nuvens’ com feira coberta e atrações culturais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) está preparando o “Natal nas Nuvens”, evento que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, na Feira das Nuvens, conhecida como Feira do Moreirinha, no setor Coimbra. Nos três dias, as barracas vão funcionar das 9 às 20 horas e o local estará coberto, benefício patrocinado pala Caixa Econômica Federal que será herdado pelos feirantes.

Além disso, distribuição de brindes e uma programação especial estão previstas e fazem parte das festividades natalinas. A abertura será no dia 23, sábado, às 10 horas, com a presença do prefeito Iris Rezende, chegada do Papai Noel e shows de cinco duplas sertanejas: Camila e Thiago, Mattão e Monteiro, Alex e Armani, Max e Mariano e outra a definir.

A diretora de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Sedetec, Eloisa Helena Fernandes, explica que o objetivo é divulgar a Feira das Nuvens e beneficiar os feirantes com a cobertura, a fim de aquecer a economia e, ainda, incentivar as tradições natalinas, oferecendo diversão e cultura para a população goianiense.