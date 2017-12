Prefeitura realiza terceira audiência pública de revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), e em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), realiza nesta terça e quarta-feira, 12 e 13 de dezembro, a terceira audiência pública de Revisão do Plano Diretor de Goiânia, no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, localizado no Campus 2 da Universidade, na região norte da Capital.

O evento encerrará uma série de três audiências promovidas pela Prefeitura de Goiânia e coordenadas pela Seplanh, com o objetivo de discutir os prognósticos e as propostas de revisão da Lei Complementar n. 171/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor de Goiânia e que, de acordo com a legislação, deve ser revisado a cada dez anos pela administração municipal.

‘Desde janeiro estamos trabalhando nesse processo de revisão. Realizamos mais de cem reuniões técnicas com órgãos das administrações municipal, estadual e federal, bem como entes acadêmicos e entidades de classe para discutirmos a questão e encontrarmos o melhor caminho para a construção de um plano diretor que proporcione uma Goiânia mais justa, igualitária, segura e que atenda aos anseios da população’, afirma Henrique Alves, Superintendente de Planejamento da Seplanh e coordenador do grupo de revisão do Plano Diretor de Goiânia.

A previsão da Seplanh é que todos os trabalhos do grupo técnico formado pela Prefeitura de Goiânia para a revisão do Plano Diretor seja finalizado ainda este mês e que o projeto de lei inerente ao assunto seja encaminhado até 31 de dezembro à Câmara Municipal para apreciação.

‘Estamos dentro do cronograma que estabelecemos no inicio do ano referente aos trabalhos da revisão e cumpriremos o prazo estabelecido. Até o final do mês a minuta será entregue ao prefeito Iris Rezende para que possa apreciar e encaminhá-lo ao legislativo para apreciação e votação’, afirma o superintendente.

As inscrições para a 3ª audiência estão sendo realizadas pela internet neste Link, porém podem ser realizadas também no local do evento. Os participantes que realizarem suas inscrições pela internet receberão certificado de participação com 15 horas/aula.

Willian Assunção, da Editoria de Planejamento Urbano e Habitação