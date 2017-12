Procon Municipal e Inmetro deflagram operação em supermercados

Welcome! Log into your account

“Juntos iremos garantir o que está no código de defesa do consumidor para que não haja nenhuma cobrança indevida e que a quantidade dos produtos comercializados esteja correta. Também aproveitaremos para averiguar outras questões, como validade, armazenamento e qualidade dos produtos vendidos nos supermercados”, afirma José Alicio.

Já o superintendente municipal de defesa do consumidor, José Alicio Mesquita, agradeceu a parceria com o Inmetro e ressaltou que esta união de forças irá beneficiar a todos os consumidores goianienses.

O superintendente regional do Inmetro, André Luiz Abrão, comenta que a operação é necessária devido a época de festividades e passagem de ano. “Tradicionalmente aumentam o comércio de carnes e de outros produtos que são vendidos de acordo com o peso registrado nas balanças. Por isso queremos garantir que o consumidor está realmente pagando aquilo que vale o preço do produto”, destaca.

