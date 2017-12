“2018 será um dos anos mais importantes da história do Brasil”, diz Marconi

O governador Marconi Perillo concedeu, nesta terça-feira, 12, entrevista para a TV Sucesso (Record) de Jataí, e para a TV Record de Itumbiara, na qual falou sobre convênios, obras e Segurança Pública na região. Questionado sobre o que espera do ano de 2018, afirmou que será um dos mais importantes da história do Brasil, já que, depois de tantas dificuldades e infortúnios, o país terá novas eleições, e a população, a oportunidade de escolher alguém que tenha experiência, ficha limpa, preparo para comandar um país do tamanho do Brasil.

“Alguém que tenha condições de nos levar a um porto seguro garantindo a volta da prosperidade ao país, porque isso vai significar garantia de empregos, de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida de toda a população”, afirmou. Marconi ressaltou que, em 2017, o Governo de Goiás conseguiu vencer a crise com as medidas adotadas, e lançou o programa Goiás na Frente, de obras e de investimentos, mas também voltado à área social.

“O Goiás na Frente objetiva também cuidar das pessoas, das entidades que cuidam dos carentes. Chamamos todos os prefeitos de todas as cidades, independentemente de partido, e propusemos a realização de convênios pelos quais o governo do Estado passa recursos para os prefeitos fazerem as obras que são mais importantes para as populações de todas as cidades goianas”, discorreu.

Em relação a Jataí, destacou que são dois convênios pelo Goiás na Frente que totalizam R$ 7,5 milhões, para a construção do CASE, e para recapeamento de um milhão de metros quadrados de asfalto. Indagado sobre a conclusão da obra na GO-184, conhecida como Estrada Velha de Caiapônia, informou que até meados do ano que vem estará pronta.

“Temos recursos que estão depositados na conta do governo, e a empresa que está realizando a obra. Priorizamos a reconstrução de três rodovias muito importantes para Jataí. Obras que custaram aproximadamente R$ 20 milhões, e que são imprescindíveis para o escoamento da produção. Afinal de contas, Jataí produz 10% dos grãos produzidos em Goiás. A região Sudoeste produz boa parte dos grãos de Goiás e do que é produzido no Brasil. É uma região que merece o nosso empenho”, frisou.

Marconi destacou, ainda, que o governo trabalha na construção da rodovia que liga Mineiros a Chapadão do Céu, com recursos provenientes da venda da Celg. “Dois importantíssimos municípios para o agronegócio”, observou. “Estamos também reconstruindo 27 quilômetros de terceira faixa da rodovia que liga Rio Verde a Montividiu. Vai ser uma das melhores rodovias. Mais de 60% dessa obra está pronta”, informou.

Sobre Rio Verde, ressalvou que o convênio pelo Goiás na Frente é da ordem de R$ 6 milhões, e que as obras do Case também estão em andamento. O governador disse ainda que tem tratado com o presidente da República, Michel Temer, sobre uma grande demanda do município, que é a plataforma logística da Ferrovia Norte-Sul. “Estou fazendo todo o empenho junto ao governo federal para que isso se viabilize. Eu já tenho a palavra dada do presidente da República de que essa plataforma será uma realidade”, afirmou.

Questionado sobre Segurança Pública, afirmou que tem recebido notícias boas em relação à Segurança Pública em Jataí, resultado de mudanças eficazes. “Tínhamos muitas reclamações, fizemos mudanças importantes nos comandos e temos uma realidade bem melhor da ação das nossas polícias na região. O nosso objetivo, meu e do vice-governador José Eliton, é dar paz, tranquilidade para que as pessoas trabalhem com dignidade e cuidem dos seus filhos com segurança. Temos feito um esforço muito grande, contratando mais policiais, pagando bem os policiais, equipando bem as nossas polícias”, declarou.