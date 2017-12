Em Brasília, prefeito Iris Rezende busca recursos para Goiânia

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou na tarde desta terça-feira, 12, de audiência, em Brasília, com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy. Acompanhado dos deputados federais pelo PMDB Daniel Vilela e Pedro Chaves, o prefeito prestigiou ainda o lançamento do Programa Agro+ Integridade com o presidente Michel Temer. ‘Estivemos na Capital Federal com o objetivo de buscar parcerias, que sempre são bem-vindas, em prol da nossa cidade’, comentou o prefeito.

Ao ministro das Cidades, Iris Rezende entregou projetos para construção de um viaduto na Avenida 136, para o prolongamento da Marginal Botafogo, além de solicitar empenho para destravar as obras do BRT. “Mobilidade urbana é uma questão séria e afeta todas as metrópoles, em Goiânia não é diferente”, justificou Iris, acrescentando que tem se empenhado para resolver essa problemática da cidade.

O prefeito revelou, ainda, ao ministro, que estava acompanhado pelo senador Wilder Morais, que o trabalho é rotineiro e disse se empenhar pela cidade. “Durante todo o ano, me dediquei a destravar as questões pertinentes ao município e tenho certeza que em breve colheremos os frutos de todos os ajustes praticados em 2017”, afirmou.

Após a reunião com o ministro Baldy, Iris Rezende participou do lançamento do Programa Agro+ Integridade com o presidente Michel Temer, que visa incentivar boas práticas de produção e relacionamento institucional no setor do agronegócio.