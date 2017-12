Festcine apresenta nesta quarta-feira a Mostra Audiovisual UEG

O FestCine, festival de cinema realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), apresenta nesta quarta-feira, 13, a Mostra Audiovisual UEG. O festival também exibe o curta ‘Antes Morta’, do goiano Lucas Winick, junto com Jéssyca Araújo e Mateus Felipe. As sessões ocorrem no cinema do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, com início às 19 horas.

A mostra reúne produções universitárias feitas por alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Já o filme de Lucas Winick é um curta metragem de 13 minutos. Biatrice Maciel (Jéssyca Araújo) narra os acontecimentos que ocasionaram em sua morte, de modo a fazer o público refletir sobre o preconceito precedido da falta de autoaceitação que leva ao suicídio.

O 8° Festcine se encerra na próxima sexta-feira, 15, depois de 153 dias de mostras e exibição de filmes goianos e nacionais.