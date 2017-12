Governo busca mais recursos para moradia e saneamento na Caixa

Acompanhado pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o governador Marconi Perillo se reuniu no início da tarde desta quarta-feira, dia 13, em Brasília, com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, para buscar novos recursos para obras de saneamento e moradia popular. A reunião foi organizada pelo ministro, que reforçou a interlocução administrativa, na Esplanada dos Ministérios.

Na reunião com Occhi e a direção do Caixa, Marconi agradeceu a parceria com o banco e afirmou que a meta do Governo de Goiás é intensificar as obras de abastecimento de água e de construção de casas populares. Os presidentes da Agehab, Luiz Stival, e da Saneago, Jalles Fontoura, apresentaram as obras em execução em suas respectivas áreas.