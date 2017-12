Marconi participa de primeira reunião da executiva nacional do PSDB

O governador Marconi Perillo participou nesta quarta-feira, em Brasília, da primeira reunião da Comissão Executiva do PSDB como primeiro vice-presidente nacional do partido. No encontro, os tucanos fecharam questão em torno da aprovação da Reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional, proposta defendida por Marconi. A reunião foi comandada pelo novo diretório, eleito no último sábado (9/12).

No encontro, também foi criada comissão para avaliar a possibilidade de realização de prévias para a escolha do candidato do PSDB à presidência da República. Essa foi a primeira reunião da Executiva após eleição do governador Geraldo Alckmin para presidir a legenda. Marconi integra a comissão, que tem ainda o senador Tasso Jereissati, os deputados federais Yêda Crusius, Marcus Pestana, Bruno Araújo e Carlos Sampaio, o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV) José Aníbal, além do secretário da Juventude Tucana, Marcos Saraiva.

Sobre a Reforma da Previdência, Alckmin afirmou que o fechamento de questão deixa “claríssimo” o posicionamento do partido favorável à aprovação da proposta e que, antes de decidir se haverá punição ou não aos que não votarem conforme decisão partidária, será feito trabalho de convencimento junto aos parlamentares tucanos. O presidente do PSDB reiterou a importância do projeto, cujos objetivos primeiros são justiça social e fiscal. “Há um déficit crescente no sistema e quem paga o preço do descontrole das finanças públicas é o povo, por meio do desemprego e da perda de renda”, disse.