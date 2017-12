PMDB encerra maratona de reuniões com grande encontro em Goiânia

Concluída a maratona de 17 encontros regionais e 234 municípios consultados em 10 meses, o PMDB de Goiás promove evento nesta quinta-feira, 14, para referendar o lançamento de candidatura própria ao governo em 2018 (alternativa: para fechar o planejamento prévio com vistas à eleição de 2018). A maioria da militância peemedebista, da primeira (Porangatu) à última reunião (Buriti Alegre) promovida pelo partido entre fevereiro e dezembro deste ano. O nome do deputado federal Daniel Vilela, presidente do diretório regional, emergiu como único pré-candidato do PMDB na disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

“Resgatamos o compromisso de ir até os companheiros em seus municípios para escutar críticas e sugestões sobre o cenário eleitoral e os projetos políticos do partido. Aprofundamos a democracia interna do PMDB em Goiás. Líderes políticos que não seguem o desejo de suas bases flertam com o fracasso”, resumiu Daniel Vilela, mencionando ainda a exigência da militância para que, prioritariamente, seja ampliado o leque de alianças partidárias em relação às eleições de 2010 e 2014.

Para que isso aconteça, segundo ele, o PMDB tem conversado com todos os demais partidos em Goiás, menos o PSDB. “O fim do ciclo do personalismo em Goiás, após 20 anos, tem ajudado nesta tarefa. As pessoas enxergam claramente a fadiga deste governo e pedem uma renovação no Estado”, complementou.

E para comemorar o objetivo alcançado pelo PMDB na maratona de encontros, o diretório regional organizou um encerramento no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, a partir das 9 horas. Já confirmaram presença o prefeito de Goiânia, Iris Rezende; o ex-governador Maguito Vilela, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e demais lideranças de todo o Estado.

Os membros da Executiva Estadual do PMDB deliberaram em reunião que a retomada das atividades em 2018 nos municípios já vai ocorrer na segunda quinzena de janeiro. “Nossa militância nunca esteve tão animada com os rumos do partido. A definição antecipada de um pré-candidato facilita as articulações políticas, o engajamento dos companheiros e a elaboração de um plano de governo sintonizado com os anseios da sociedade”, afirma o deputado estadual Wagner Siqueira.