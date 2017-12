Prefeitura de Goiânia abre edital para contratação de médicos

A partir desta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre inscrições para contratação de médicos. Não há limites de vagas e os profissionais vão atuar na rede de Urgência 24 horas e na área de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A remuneração mensal pode chegar até R$ 14.000,00. Interessados têm até o dia 22 de dezembro para apresentarem a documentação exigida. Edital de credenciamento foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 12.

Os novos médicos serão contratados por meio do processo de credenciamento, que consiste em um contrato de prestação de serviços reconhecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM). A participação é permitida a todo e qualquer profissional da Medicina que cumpra os requisitos e condições de participação do edital. A duração do contrato é de 12 meses.

Para a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, com o novo edital será possível distribuir melhor os profissionais pela rede de saúde da capital. “Os médicos habilitados vão ocupar os locais de trabalho de maneira mais equilibrada, distribuídos de forma a poder compor melhor a escala nas unidades de saúde que dispomos’, destaca a gestora.

Com dois editais abertos nesta administração, a Prefeitura de Goiânia já contratou mais de 500 médicos ao longo do ano de 2017. A estratégia é uma maneira complementar e temporária de garantir assistência aos pacientes da rede municipal de Saúde até que haja contratação efetiva de profissionais mediante concurso público.

Inscrições

Os médicos interessados em aderir ao Edital de Chamamento Público 003/2017 podem acessar as informações pelo site da Secretaria de Saúde de Goiânia, entrar em contato em dias e horários de expediente pelo telefone 3524-3822 ou, ainda, procurar diretamente a sede da SMS.

A entrega dos envelopes – contendo a documentação e identificação dos regimes ofertados – é feita na Gerência de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida do Cerrado, n.° 999, Park Lozandes, Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), bloco D, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

As inscrições serão avaliadas e, ao final do processo, a lista de médicos selecionados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM). A partir daí os profissionais serão chamados para assinatura dos contratos de prestação de serviço.

Para mais informações acesse o link.