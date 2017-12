Projeto Papai Noel dos Correios começa entrega de presentes para alunos da rede municipal de Goiânia

Tuitar no Twitter

A campanha Papai Noel dos Correios deste ano conta com ampla participação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). Além do Coral Vozes em Canto fazer parte da abertura oficial do evento, instituições adotaram unidades educacionais da rede municipal para doarem os presentes pedidos em cartinhas pelos educandos.

Desde o último dia 7 de dezembro, as entregas começaram a ser feitas pelas empresas parceiras. O Cmei Bem-me-quer, localizado na Vila Megale, foi a primeira unidade a ser contemplada. Apadrinhados pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO), os alunos que mandaram as cartinhas já tiveram seus pedidos atendidos.

Outros três Cmeis também já foram agraciados: o Domiciano de Faria, apadrinhado pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), o Cmei Ipê Amarelo, apadrinhado pelo Ministério Público, e o Cmei Jardim Mariliza, apadrinhado pela embaixada do Sport Club Internacional em Goiânia.

No decorrer dessa semana, mais quatro unidades educacionais receberão doações de presentes. As entregas vão até o dia 15, sexta-feira. O encerramento da Campanha Papai Noel dos Correios será também no dia 15, às 8h30, nos Correios da Praça Cívica.