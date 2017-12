UEG divulga edital de concurso para professor e sete novos cursos

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) terá seis novos cursos de Direito e um de Medicina. Nesta quarta-feira, dia 13, para atender a demanda com os novos cursos, a UEG lança edital para concursos de professores, no site do Núcleo de Seleção da UEG (www.nucleodeselecao.ueg.br).

As inscrições poderão ser feitas de 19 de janeiro a 19 de fevereiro, com o último dia para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250, para o dia 20 de fevereiro. As provas estão previstas para 18 de março. Mais informações serão divulgadas com a publicação do edital.

O edital do concurso para professores dos cursos de Direito e Medicina prevê a criação de 39 vagas, todas para quem dispõe a partir do título de especialista. Desse total, 25 serão para os cursos de Direito e 14 para Medicina. As cargas horárias previstas são de 10, 20, 30 e 40 horas semanais.

Novos cursos

Para o curso de Direito em Palmeiras de Goiás, já foram assinadas ordens de serviço e o concurso para o câmpus do município. Morrinhos e Pires do Rio também terá cursos de Direito. Nesta quarta-feira, dia 13, será a vez de Uruaçu receber o novo curso de Direito da UEG. Outros dois câmpus da UEG também passarão a contar com o curso de Direito: Aparecida de Goiânia e Iporá. Com exceção de Aparecida, cuja turma terá 50 alunos, os demais contarão com salas de 40 estudantes cada uma. Todas funcionarão no período matutino.

O Curso de Medicina, lançado nesta terça-feira, dia 12, em Itumbiara, será formado inicialmente com uma turma de 24 estudantes, em período integral. O curso é viabilizado por meio de acordo de cooperação entre a UEG, o Governo de Goiás e a prefeitura. Contribuiu positivamente para a criação do curso o fato de o Câmpus da UEG de Itumbiara, já contar com os cursos de graduações em Educação Física, Enfermagem e Farmácia, o que amplia a viabilidade da implantação da graduação em mais essa área da saúde. A criação dos cursos foi aprovada em junho passado, durante a 103ª plenária do Conselho Universitário (CsU) da UEG.