Alunos da UFG e UEG expõem trabalhos no Circo Laheto

O Circo Laheto recebe no dia 17/12 a exposição “Sob a lona do circo, Esperança!”, uma exposição fotográfica e exibição de documentários sobre o circo, os artistas e as crianças e adolescentes que participam do projeto do circo social.

A exposição conta com 140 fotos e 8 documentários realizados durante todo o ano de 2017 por alunos e ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG) sob orientação do coordenador do CriaLab, professor Marcelo Costa, e da professora Júlia Mariano. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob coordenação da professora Ana Rita Vidica, também registraram as atividades do circo e suas fotografias também fazem parte da exposição. As imagens retratam o dia a dia do circo, espetáculos, os arte-educadores e as atividades do projeto social “Arte, Circo e Cidadania”.

A exposição utiliza o espaço circense e também materiais e instrumentos do Circo. As fotos foram impressas em formatos e suportes variados, e os visitantes poderão interagir com a exposição. Também vão ser exibidos oito documentários com duração de 5 minutos cada um, que retratam a história dos fundadores, arte-educadores e artistas do Circo Laheto.

A visitação à exposição será no dia 17 de dezembro, domingo, a partir das 15h, no Circo Laheto. Nesse dia, estará ocorrendo o “Domingo no circo”, projeto que realiza oficinas circenses com o público, e também o espetáculo “Uma lição nordestina”, apresentado pelas crianças e adolescentes do projeto social, em conjunto com arte-educadores e jovens do curso de formação em Arte Circense.

O valor da entrada é R$ 10,00 sendo que toda a verba é destinada para o circo Laheto.

O que é o Circo Laheto

O Circo Laheto é uma Organização da Sociedade Civil, OSC, que há 24 anos trabalha com meninos e meninas de bairros vizinhos e escolas públicas de Goiânia. Totalizando mais de 6 mil crianças e cerca de 4.500 famílias atendidas por meio do projeto “Arte, Circo e Cidadania”. Atualmente 180 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos fazem aula no Laheto gratuitamente.

Os alunos participam de aulas de arte circense (pernas-de-pau, malabares, monociclo, diabolô, palhaçaria, tecido acrobático, trapézio, lira, entre outras), atividades de incentivo à leitura e produção de textos, educação musical e teatro. Além de oficinas de matemática, nutrição e pedagogia que são ministradas por professores e estagiários da Universidade Federal de Goiás. E ainda fazem as tarefas escolares com o auxílio dos coordenadores do Programa Mais Educação, parceria escolas/circo, e dos arte-educadores.