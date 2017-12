Iris ao PMDB: “Não podemos achar que Daniel já está eleito”

Durante evento do PMDB nesta sexta-feira, 14, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, deixou escapar pela primeira vez a tendência do seu apoio em 2018 para o governo. Em discurso inflamado, ele falou claramente: “Não podemos achar que Daniel já está eleito.”

Na oposição, há uma disputa clara entre o pré-candidato peemedebista ao governo, Daniel Vilela, e o democrata Ronaldo Caiado, pelo apoio do prefeito. Caiadistas dão como certo o apoio de Iris sob o argumento de que Daniel ficou contra o prefeito na queda de braço com Júnior Friboi.

Nos últimos temos, porém, Daniel tem buscado aproximação com Iris. O discurso de Maguito no encontro do PMDB dá a medida do esforço para o que seria a conquista de Iris ao projeto de Daniel. Maguito encheu Iris de elogios. Daniel também ressaltou a importância do prefeito.

Nos últimos meses, Daniel tem feito outro movimento em direção ao líder peemedebista. Ele está se reaproximando da primeira-dama de Goiânia, Dona Iris Araújo, pré-candidata a deputada federal. Como Daniel não será candidato à reeleição, boa parte de suas bases estão sendo direcionadas a ela, como Aparecida de Goiânia.

A seguir, o vídeo com a declaração de Iris:

