Polêmica das bonecas: OVG esclarece sobre distribuição dos brinquedos

Depois da polêmica em torno das bonecas, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) realizou na tarde desta quinta-feira, 14, uma coletiva à imprensa para prestar informações e fazer esclarecimentos sobre os brinquedos que estão sendo distribuídos às crianças dos 246 municípios goianos dentro do Projeto Show de Natal da OVG e do Governo de Goiás. O diretor-geral da Organização, major Augusto, se disse surpreso com a polêmica em torno dos brinquedos. A OVG apresentou os brinquedos que estão sendo distribuídos em todo o Estado, reforçando que eles estão rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos pelos órgão reguladores e são encontrados normalmente no mercado.

Major Augusto informou que a OVG e o Governo de Goiás fazem a distribuição de brinquedos às crianças no Natal desde 1999. “A intenção é levar alegria às crianças, reforçar os vínculos e estimular o espírito natalino nas pessoas”, assinalou. “Mas é claro que respeitamos a opinião das pessoas. A OVG está aberta a sugestões e críticas e também nos colocamos à disposição para receber as devoluções de brinquedos, os pais têm a opção de escolha de outros itens que estão sendo distribuídos em todo o Estado”, disse.

O diretor-geral lembrou que em 2016 foram distribuídos os mesmos bonecos e bonecas, sem despertar nenhuma polêmica. Cerca de 4,6 mil peças foram entregues o ano passado no Ginásio Goiânia Arena. De acordo com o major Augusto, eventuais devoluções serão encaminhadas a entidades filantrópicas cadastradas na Organização.

Neste Natal, além das bonecas e bonecos, serão entregues os seguintes itens: carrinhos tipo Fórmula-1, jogos de dominó, maletas de pintura, learning pad (brinquedo eletrônico educativo) e bolas de futebol e vôlei. As bonecas e bonecos representam cerca de 15% da totalidade de brinquedos distribuídos este ano.

Os presentes foram adquiridos após pesquisa de mercado, atendendo às especificações técnicas definidas por órgãos de controle, para garantia de qualidade dos produtos. A programação de distribuição prossegue até domingo, quando haverá shows artísticos e distribuição de brinquedos no Ginásio Goiânia Arena, partir das 8 horas.