Prefeitura de Goiânia inaugura iluminação de natal na praça Tamandaré

As festividades desta época do ano contam mais uma vez com a decoração natalina instalada na praça Tamandaré, no setor Oeste. A iluminação do túnel, das árvores e da vila do papai Noel serão ligadas às 19h30, nesta sexta-feira, 15.

O evento vai contar com a presença de autoridades e atrair a comunidade goianiense com a promessa de recorde de visitações este ano. Todos os dias programação especial com a presença do casal papai e mamãe noel, apresentações culturais, presépio e brinquedos para a criançada.

No evento de amanhã, está prevista Cantata de Natal, com o coral “Vozes em canto”, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, composto por alunos das escolas municipais de Goiânia, além de diversas apresentações culturais, que até a proximidade do dia 25 de dezembro, serão frequentes nas noites, das 19 às 23 horas.

O prefeito de Goiânia Iris Rezende destaca o verdadeiro espírito natalino. “Nossa cidade fica mais bonita nesta época do ano com a decoração de natal e não podemos esquecer do sentido da união das famílias, da confraternização, dos votos de paz, amor. Por isso convidamos toda a comunidade para vir presenciar este clima na praça Tamandaré”, destaca.

Iluminação

A decoração natalina terá um túnel com mais de 10 mil cordões de lâmpadas de LED, que apresentam maior durabilidade, aproveitamento da potência, economia e beleza nas cores azul, vermelha e branca. Os parquinhos, a casa do papai noel e o cinema digital também contam com a iluminação especial.

Serviço

Assunto: Inauguração da iluminação de natal

Data: 15/12

Horário: 19H30

Local: Praça Tamandaré, Setor Oeste