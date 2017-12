Prefeitura esclarece sobre estragos causados pela chuva

Welcome! Log into your account

A Seinfra lembra ainda que os estragos causados na marginal pelas fortes chuvas desta quinta-feira, 14, não foram no mesmo local já revitalizado neste ano. Ressalta também que, neste momento, os engenheiros da Seinfra estão no local avaliando a situação e os reparos se iniciam às 7 horas desta sexta-feira, 15.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informa que a via da Marginal Botafogo sentido Sul/Norte foi totalmente interditada na hora da chuva para escoamento da água e no sentido Norte/Sul será interditada em meia pista para realização das obras de recuperação do trecho danificado.

