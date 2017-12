A força do DEM em Catalão

Welcome! Log into your account

Neste meio de semana, em Goiânia, Luiz Gustavo participou de reuniões com expressivas lideranças políticas da região do Vale do São Patrício, arrebanhando forças e consolidando o bloco de sustentação da frente oposicionista.

Luiz Gustavo Sampaio emerge como nova e expressiva liderança do DEM, na região Sudeste de Goiás. Ele preside o partido em Catalão e tem sido um dos homens de frente da mobilização em prol da candidatura do senador Ronaldo Caiado ao Governo goiano

