Iris é homenageado em encontro do PMDB. Veja o vídeo

O prefeito Iris Rezende (PMDB) foi homenageado pelo diretório estadual do PMDB durante encontro do partido nesta quinta-feira, 14, no Centro de Convenções. Os peemedebistas exibiram um vídeo comemorativo pelos 60 anos de vida pública e encerraram cantando parabéns pelo aniversário de 84 anos que o prefeito completará no próximo dia 22.

Confira o vídeo:

“Parece que esse encontro foi feito para me emocionar”, disse o prefeito, agradecendo ao deputado federal Daniel Vilela e a todos os correligionários pela homenagem.

A trajetória de Iris Rezende foi destacada por todos os oradores.

“Iris transformou o Estado e temos que honrar e dignificar este político, que vai ficar para eternidade por tudo que fez pelo seu povo. Ele é parte essencial da história de Goiânia, de Goiás e do Brasil”, afirmou o ex-governador Maguito Vilela.

Em seu discurso, Iris chamou atenção para a responsabilidade da oposição no momento em que o País clama pela moralização da política e disse que, como sempre, não ficará omisso durante o processo eleitoral.

“Minha carreira política tem como foco o bem-estar do povo”, ressaltou, acrescentando que é um homem de partido e que sempre caminhará com o PMDB. O prefeito alertou que o partido precisa de alianças, mas que elas não podem ser feitas com qualquer grupo.

“Neste momento que o Brasil vive, precisamos de aliados que realmente tenham espírito público, que pensem na população. Não adianta realizar coligações pensando no poder, é preciso fazer história, transformar a realidade da nossa gente”, acrescentou o prefeito.

O deputado Daniel Vilela disse que o PMDB trabalha para estar unido nas eleições de 2018. “Estamos em diálogo com todos os municípios para construir um projeto que esteja de acordo com os anseios da população”, afirmou.

“Daniel, você tem o nosso respaldo para nos liderar nessa eleição para o governo do Estado. Estaremos também ao seu lado, te apoiando neste projeto”, garantiu o deputado estadual José Nelto.

Encerrando o ano com 17 encontros regionais, a Executiva Estadual do PMDB confirmou a retomada das atividades em 2018 nos municípios já em janeiro.

“Nossa militância nunca esteve tão animada com os rumos do partido. A definição antecipada de um pré-candidato facilita as articulações políticas, o engajamento dos companheiros e a elaboração de um plano de governo sintonizado com os anseios da sociedade”, falou o deputado estadual Wagner Siqueira.

