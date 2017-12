Prefeitura de Goiânia aguarda liberação de R$ 35 milhões para Marginal Botafogo

Welcome! Log into your account

“Determinei que as equipes ficassem de prontidão para auxiliar as pessoas durante o mau tempo e as tempestades e que os danos causados fossem consertados”, frisou Iris.

“Tivemos problemas há pouco tempo em dois pontos distintos da Marginal, o que mostra a dificuldade de captação das águas. Então faremos um trabalho de contenção, que resolverá a situação definitivamente no trecho, mas temos que pensar na recuperação da via como um todo”, destaca.

Ainda de acordo com o secretário, a Marginal Botafogo precisa de um novo sistema de drenagem para conter o grande fluxo de águas das chuvas, como o que foi lançado no canal das pistas.

“Temos o trechos mais antigos que precisam urgentemente ser reconstituídos, troca do asfalto, galerias, contenções. O desgaste com o tempo, o grande fluxo de veículos, o período chuvoso e infiltrações complicaram bastante a situação da via”, comenta Cozetti.

O secretário de infraestrutura e serviços públicos, Fernando Cozetti, explica que o processo já está cadastrado no Ministério da Integração Nacional e que é aguardada com ansiedade a verba para reestruturar a Marginal.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) já trabalham no local, que está fechado e as intervenções devem durar aproximadamente dez dias.

