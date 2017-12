Prefeitura de Goiânia leva frente de serviços ao Conjunto Primavera

A Prefeitura de Goiânia realiza neste sábado, 16, uma frente de serviços no Conjunto Primavera, bairro que ainda não foi contemplado pelo Mutirão. Outros três setores vão receber, ainda neste ano, a ação da prefeitura.

Das 8h30 às 16h, os atendimentos serão concentrados na Escola Municipal São José, a qual recebe, durante toda a semana, nova pintura, revisão hidráulica e elétrica, reposição de vidros, reparos no telhado, limpeza e plantio de mudas ornamentais.

Na escola, equipes da administração municipal estarão disponíveis para atendimento à população, dando orientações e recebendo demandas. Além disso, cerca de 80 alunos da unidade que finalizaram as etapas do ciclo I (3º ano) e ciclo II (6º ano) do ensino fundamental vão participar de solenidade de formatura, com a presença de familiares e do prefeito Iris Rezende.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jardim Primavera também passa pelos mesmos trabalhos de reforma. As obras são executadas com recursos do Programa Escola Viva e contam com a mão de obra da Seinfra e Comurg. Serviços de infraestrutura e limpeza urbana estão sendo executados no bairro desde o início da semana.

Durante todo o dia, a população terá acesso, gratuito, a mudas de hortaliças, plantas do cerrado e orientações sobre plantio, corte de cabelo e distribuição de brinquedos para crianças.

Na área da saúde, serão disponibilizados seis tipos de vacina, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, rastreamento para câncer de mama e exame eletrocardiograma.

Serviço

Frente de serviços no Conjunto Primavera

Data: 16 de dezembro (sábado)

Horário: 8h30 às 16h

Local: Escola Municipal São José

Endereço: Rua CP-15, qd.44, Conjunto Primavera