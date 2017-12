UFG inaugura Agência de Inovação, que integra o Parque Tecnológico Samambaia

Tuitar no Twitter

A Universidade Federal de Goiás (UFG) inaugura na próxima segunda-feira (18/12), às 9h, o prédio da Agência de Inovação, que integra o Parque Tecnológico Samambaia. A Agência substitui a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, órgão responsável pela gestão da Política Institucional de Inovação da UFG e pela promoção do empreendedorismo, da inovação, da interação com empresas e da proteção e transferência de tecnologias da Universidade.

O novo prédio possui mais de 1,5 mil metros quadrados e abriga a seguinte estrutura: Secretaria e Coordenação da Agência de Inovação, Escritório de Transferência de Tecnologia, Escritório de Propriedade Intelectual, Secretaria e Direção do Parque Tecnológico Samambaia, nova unidade do Centro de Empreendedorismo e Incubação da Regional Goiânia, salas de reuniões, um auditório, um laboratório aberto de fabricação digital e empresas de base tecnológica que mantenham projetos de PD&I com a UFG.

A construção e a aquisição de equipamentos para o novo espaço foram viabilizadas pelo apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Na execução do projeto, a UFG contou com a parceria da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e da Rede Goiana de Inovação (RGI).

Parque Tecnológico Samambaia

O Parque Tecnológico Samambaia (PTS) está situado na Alameda Flamboyant, Quadra K, no Câmpus Samambaia da UFG. O PTS possui uma área total de 179 mil metros quadrados, onde já se encontra em funcionamento, desde 2014, o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI).

Em 2018, três novas obras serão iniciadas no local: as novas sedes da Funape e do Farmatec e o prédio que abrigará os Centros de Genomica e Proteomica e de Tecnologias Enzimáticas.

Serviço

Assunto: Inauguração da Agência de Inovação da UFG

Local: Parque Tecnológico Samambaia – Alameda Flamboyant, Quadra K, Câmpus Samambaia

Data: 18 de dezembro de 2017, às 9h

Contato: Assessoria de Comunicação UFG – (62) 3521-1311