Oficina gratuita de lembrancinhas de Natal é realizada no Shopping

Durante o período natalino, o público do Shopping Cerrado pode conferir diversas atrações com entrada gratuita. O tradicional Teatrinho Cerrado, que acontece no centro de compras todos os domingos, às 15 horas, conta com peças, contação de histórias e oficinas sobre essa data comemorativa. As atividades são feitas pelo Teatro Destinatário, no piso 1, próximo à loja CS Club.

Neste domingo, 17, será promovida a oficina “Lembrancinhas Natalinas”, com confecção de cartões, caixinhas e outras lembrancinhas natalinas para as crianças levarem para casa. Além disso, os mimos serão acompanhados por uma breve história natalina, intitulada “Lenda do Pinheiro”.

Quem for ao Shopping Cerrado também pode visitar o Papai Noel, que fica diariamente, das 10 às 22 horas, num espaço montado em frente à loja Chilli Beans, no piso 1. Os clientes que visitam o Papai Noel ganham balinhas e um voucher que é cortesia da Magic Games. Para utilizar o brinde, basta ir ao caixa da Magic Games e trocar o voucher por uma ficha, que dá direito a utilizar um dos brinquedos.

Fábrica de Brigadeiros

Outro atrativo é a decoração natalina especial do Shopping Cerrado, que tem como tema “Fábrica de Brigadeiros do Papai Noel”. A parte interna do shopping tem um cenário que reproduz uma cozinha com um Papai Noel animatrônico, além de chocolates e brigadeiros cenográficos e uma árvore de 7 metros de altura.

O cenário principal fica na Praça de Eventos, no térreo, e tem cheiro de chocolate, que é espalhado por aromatizadores eletrônicos da empresa Olfati. Já a decoração externa conta com uma árvore de 18 metros de altura no estacionamento, toda iluminada, que pode ser vista da Avenida Anhanguera. A iluminação também está presente em toda a fachada do Shopping Cerrado.

O centro de compras também está com uma promoção especial para este Natal. A cada R$ 200 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a dez vales-compra de R$ 5 mil cada um. De segunda a quinta-feira, a promoção tem cupons em dobro, ou seja, a cada R$ 200 em compras, o cliente retira dois cupons para concorrer aos prêmios.

Os sorteios dos vales-compra da promoção de Natal são realizados em todas as sextas-feiras de dezembro, nos dias 1º, 08, 15, 22 e 29 de dezembro. A cada sexta-feira, são feitos dois sorteios. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

O grupo do Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado faz parte da CCP (Cyrela Commercial Properties S.A.), que é uma das principais empresas de desenvolvimento, aquisição, locação, venda e administração de imóveis comerciais do Brasil. Atualmente, tem em seu portfólio de shoppings oito empreendimentos no país, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pará.

Somados, abrigam mais de 1,5 mil varejistas em ABL (Área Bruta Locável) total superior a 289 mil m², dados que colocam a CCP entre as maiores administradoras de shoppings do Brasil. Desenvolvidos dentro dos mais avançados padrões construtivos, esses empreendimentos se destacam pela arquitetura moderna e funcional, localização privilegiada, potencial de retorno e permanentes práticas de sustentabilidade relacionadas à segurança, saúde e meio ambiente.

Sobre o Teatro Destinatário

O grupo Teatro Destinatário foi criado em 2011, tendo como suas primeiras experiências intervenções artísticas em hospitais de Goiânia e do interior do estado de Goiás. Atualmente, o grupo conta com o espetáculo “Quecosô, Oncotô, Oncovô – Goiás singulares no plural” e a peça “Bumba, Meu Boi Estrela”, contemplada pela Mostra Nacional de Teatro de Porangatu – TENPO, em 2014. O Teatro Destinatário, que é composto pelos artistas Jéssika Hannder, Luciano Di Freitas e Ludmyla Marques, atua no projeto Teatrinho Cerrado, do Shopping Cerrado, com espetáculos, oficinas e contação de histórias.