Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto de Natal no Parque Vaca Brava

Para encerrar a Temporada 2017, a Orquestra e Coro Sinfônicos de Goiânia apresenta o Natal em Concerto , com regência do maestro Carlos Moreno. As apresentações com repertório especial ocorrem no Parque Vaca Brava, no próximo dia 17, às 19h, com entrada franca, e no Teatro Sesi nos dias 19 e 20, às 20h, sendo o ingresso 2 kg de alimento não perecível ou um livro literário.

Serviço: Orquestra e Coro Sinfônicos de Goiânia apresentam concertos de Natal

Data: Dias 17, 19 e 20 de dezembro

Local: Parque Vaca Brava e Teatro Sesi

Hora: 19h, dia 17 de dezembro; e 20h, dias 19 e 20 de dezembro