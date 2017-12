Projeto “Juntos Somos Mais” atende 300 famílias neste sábado

Neste sábado, 16, mais de 300 famílias de dois bairros de Aparecida de Goiânia serão atendidas pelo projeto voluntário “Juntos Somos Mais”. Cestas básicas, brinquedos, pula-pula, lanche e algodão-doce proporcionarão às famílias um natal mais digno e farão a alegria da criançada. A ação que acontece às 9 horas, em um galpão cedido pelo supermercado Ponto Final, localizado na Rua 20 Qd.13 Lot.02 e 03 No Jardim Dom Bosco II.

O projeto idealizado pelo grupo “Iniciativa entre amigos” (IEA) já existe desde 2011 realizando ações voluntárias durante datas comemorativas. Este ano, o IEA conta com a parceria do Grupo do Bem e do Projeto Desenvolvendo Amor (PDA), para atender aproximadamente 300 famílias dos bairros Dom Bosco II e Vila Romana. Todos juntos por um único objetivo: Ajudar o próximo.

O Projeto Desenvolvendo Amor, trabalha mensalmente com ações sociais junto à população carente com atividades culturais e solidárias na capital e região, promovendo desta forma, o resgate da dignidade humana e a defesa dos direitos sociais.

Mais de mil famílias já foram atendidas pelo Grupo do Bem desde sua criação em 2016. Além da parceria no projeto “Juntos Somos Mais”, o grupo faz entregas mensais de cestas básicas para pacientes em tratamento no Hospital Araújo Jorge. A próxima entrega acontece nesta terça-feira, 19, às 15 horas no departamento do Serviço Social do Hospital.

O amor ao próximo pode sim mudar o mundo!

Serviço:

Ação Solidária Juntos Somos Mais

Data: 16 de dezembro

Horário: 9 Horas

Endereço: Rua 20 Qd.13 Lot.02 e 03 Jardim Dom Bosco II – Aparecida de Goiânia

Ponto de Referência: Ao lado do supermercado Ponto Final