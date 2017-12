​ Credeq promove semana comemorativa ao final de ano

O Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy), realiza, entre os dias 18 e 23 de dezembro, uma semana com atividades voltadas para a celebração tanto do Natal, quanto do Ano Novo.

Entre as ações estão apresentações musicais, celebrações religiosas, almoço, dia da beleza e a tradicional entrega de presentes aos filhos de pacientes. A iniciativa esta a cargo da Diretoria Administrativa Financeira, cujo titular, Francisco de Assis Queiroz, explica que as festividades têm por objetivo aproximar os colaboradores da unidade e reverberar o espírito natalino.

Programação

Serviço

Dia: entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2018.

Horário: No período comercial (8 às 17 horas)

Local: Sede da unidade de saúde, localizada à Estrada Municipal, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia – Depois do Parque Industrial.