Câmara devolve R$ 17 milhões à Prefeitura de Goiânia

Em ato nesta segunda -feira, 18, no Paço, a Câmara Municipal devolveu R$ 17 milhões referentes ao duodécimo – recursos que a administração municipal repassa mensalmente ao poder legislativo. Um cheque foi entregue pelo presidente da casa, vereador Andrey Azeredo, e outros parlamentares às mãos do prefeito Iris Rezende.

“Demos demonstração de uma gestão austera, responsável, zelosa com o dinheiro do povo, fazendo com que a população tenha certeza que os atuais vereadores fazem jus à confiança depositada nas urnas no ano passado”, destacou o vereador Andrey Azeredo.

O valor é o maior já devolvido pelo legislativo. Em 2014, a Câmara Municipal devolveu R$ 8 milhões de recursos remanescentes. A Casa também cedeu sete veículos à administração municipal. “Sinto gratificado pelo gesto da Câmara, não pelo valor, mas pelo exemplo que é dado a todo o país. É um comportamento extraordinário que demonstra o espírito público e responsabilidade política e administrativa”, comemora o prefeito Iris Rezende.

O balanço anual da Casa foi finalizado na última quinta-feira, 14, e segundo Andrey, a economia é fruto da racionalização dos gastos, reajustes contratuais e novas licitações com menor preço para serviços de manutenção. “Trabalhamos sintonizados com os anseios da população, gastando com responsabilidade e apenas o necessário, sem luxo, sem gastos supérfluos, dando transparências aos recursos do povo”, pontua o presidente.

Andrey exemplifica que o recurso é suficiente para ‘construir 425 unidades habitacionais à população carente, trocar toda sinalização orientativa para ajudar a mobilidada na cidade e, na Saúde, apenas em insulina é possível comprar 220 mil novos frascos para as pessoas com diabetes, além de asfaltar 18 dos 29 bairros que surgiram nos últimos seis anos’.

Diante disso, o prefeito pontuou que a receita extra será usada para ajudar na gestão da cidade. “Nossa primeira preocupação no mês de dezembro é conseguir pagar a folha, 13º. Esse ano foi difícil, o ISS de 2017 foi antecipado em 2016, mas ajustamos a máquina, com redução de gastos da prefeitura”, afirmou Iris, acrescentando que vai iniciar a pavimentação dos 29 bairros no próximo ano.