Escolas e CMEIs começam ano letivo de cara nova

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o secretário de Educação e Esporte (SME), Marcelo Ferreira, assinaram autorização no salão nobre do Paço Municipal nesta segunda-feira, 18, para obras que vão beneficiar 118 escolas e Cmeis, com reparos na pintura, revisões na estrutura hidráulica e elétrica nos prédios.

Contabilizando os números com outras unidades educacionais reformadas este ano, o programa “Escola Viva” terá revitalizado mais de 300 até o início do ano letivo de 2018. Em menos de um ano de criação, a iniciativa promove melhorias e manutenções prediais com ações preventivas constantes.

O secretário de Educação e Esporte, Marcelo Ferreira, destaca as principais vantagens do programa. “Ele é desburocratizado e traz economia para os cofres da Prefeitura. Primeiro porque são os diretores das escolas e Cmeis que nos apresentam as necessidades e depois administram os recursos, que são repassados diretamente a eles. Depois, porque a mão de obra é nossa, executada por servidores da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Os valores são para compra de materiais de construção”, comenta.

Durante a assinatura da liberação dos recursos, o prefeito Iris Rezende ressaltou a importância da educação na formação das crianças e jovens de Goiânia. “Só há um caminho para o país ser o dos nossos sonhos, investir em educação. E a qualidade do ensino passa também pela estrutura das nossas escolas. Evidente que ter uma escola bonita, bem cuidada, com quadra esportiva e salas de aula arejadas faz diferença. Assim como professores e servidores bem qualificados, livros e materiais didáticos”.

São 54 Cmeis e 64 escolas que receberão em média R$ 15 mil reais cada, do programa “Escola Viva”, para começarem os reparos e reformas nas instituições.