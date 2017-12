“Estamos na vanguarda da economia nacional”, diz Marconi

Onze grandes empresas vão se instalar em Goiás no decorrer de 2018. Na tarde desta segunda-feira, 18, em evento no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador Marconi Perillo assinou com empresários e prefeitos de nove cidades protocolo de intenções para instalação das fábricas nas cidades de Anápolis, Goianésia, Abadia de Goiás, Cachoeira Alta, Jataí, Itumbiara, Ipameri, Campos Verdes e Santo Antônio da Barra. Juntas, as empresas vão investir no Estado R$ 485.950.000,00, e gerar 4.186 empregos diretos e indiretos. “Estamos na vanguarda da economia nacional”, disse Marconi.

Dentre elas, está a montadora Jac Motors, que será instalada em Itumbiara. Com a chegada da Jack Motors, Goiás passa a contar com seis montadoras e a ocupar uma das primeiras posições dentre os estados que possuem o maior número de montadoras. “Estamos na vanguarda da economia nacional”, afirmou Marconi, lembrando o aumento do número de empresas no Estado em 2017, e da geração de empregos, mesmo em um cenário brasileiro de crise econômica.

“Esse número tão expressivo é a demonstração inequívoca da força do estado e de que nós superamos a crise. Temos que comemorar esses dados, porque eles vão girar a nossa economia. Eles confirmam que Goiás é um estado diversificado na economia e na industrialização. É dinâmico, e tem hoje um volume robusto de exportações, e um PIB que está chegando a 200 bilhões. Estamos na vanguarda da economia nacional. Goiás é um dos estados mais fortes, expressivos e competentes do País”, avaliou.

Em Anápolis serão instaladas duas empresas. A MundiPharma, de produtos farmacêuticos, vai investir R$ 2 milhões e gerar 16 empregos diretos e indiretos. A Carta Fabril, de papel e derivado, e de fraldas descartáveis, vai se expandir no município com investimento de R$ 150 milhões, e geração de 1.200 empregos diretos e indiretos.

Goianésia receberá o frigorífico de peixes Bem Bom, que vai investir R$ 5 milhões, e gerar 160 empregos diretos e indiretos. Em Abadia de Goiás também serão instaladas duas empresas. A Brasil Tropical Sorvetes fará investimento de R$ 3 milhões, e gerará 180 postos de trabalho, diretos e indiretos. Já a fábrica de espetinhos Monte Sião Alimentos vai investir R$ 2 milhões e gerar 90 vagas de empregos, diretos e indiretos.

Em Cachoeira Alta, o frigorífico Frigol fará investimento de R$ 5 milhões, por meio do qual será possível gerar 1.050 empregos, diretos e indiretos. Em Itumbiara, a Jac Motors fará investimento de R$ 160 milhões, e gerará 800 empregos diretos e indiretos. Na cidade de Ipameri, a Caramuru, empresa de biodiesel e glicerina, vai investir R$ 38.700.000,00, e gerar 240 empregos diretos e indiretos.

Campos Verdes receberá a Cooperativa de Gemas e Pedras Preciosas. Em Santo Antônio da Barra será instalada a Ferdof, de automação. Os investimentos serão da ordem de R$ 8 milhões, com geração de 320 postos de trabalho diretos e indiretos.