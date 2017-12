Gustav Ritter abre inscrições de novos alunos para 2018

Tuitar no Twitter

O Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), abre inscrições para os testes de aptidão para o ano letivo de 2018 nas áreas de Música, Dança e Teatro a partir do dia 4 de janeiro. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão comparecer dentro do período estabelecido ao Instituto Gustav Ritter, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 237, em Campinas. É indispensável a apresentação de documentos pessoais como identidade ou certidão de nascimento.

Na área de música, o período de inscrição é de 4 a 26/01. Já para as aulas de dança e teatro é de 4 a 31/01. Todos os candidatos passarão por um teste de aptidão. Os interessados em participar não precisam saber técnicas de dança ou teatro, nem tocar instrumentos musicais ou mesmo ler partituras. No entanto, o teste irá avaliar a capacidade do aluno de percepção, memorização e a reprodução de sons isolados, frases melódicas e rítmicas.

O Núcleo de Música oferece aulas dos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, canto erudito, canto popular, piano, teclado, bateria, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba, euphonium, flauta doce e espineta (cravo).

Além das aulas de instrumento, os alunos também cursam aulas que formam e complementam seus estudos, tais como: Teoria e Percepção Musical, Canto Coral e História da Música. O candidato que já sabe tocar o instrumento e sabe ler partitura, pode se inscrever para os testes de nível, para ingressar em níveis mais adiantados.

Serão oferecidas também vagas para os grupos de práticas de conjunto da escola, tais como: Orquestra, Banda Sinfônica, Big Band, Grupo de Violões, Grupo de Choro, Grupo de Flautas, dentre outros.

Já o Núcleo de Dança oferece aulas de balé clássico a partir de 5 anos, jazz e danças urbanas.

O Núcleo de Teatro tem atividades para crianças, jovens e adultos e promove oficinas de teatro físico, interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos.

As aulas serão ministradas no Instituto Gustav Ritter e algumas turmas de teatro terão aulas no Centro Cultural Martim Cererê. O início das aulas está previsto para o dia 20 de fevereiro para os alunos de Dança e Teatro, e dia 5 de março, para os alunos da Música.

Cronograma das inscrições

MÚSICA DANÇA TEATRO Data das inscrições 4 a 26/1/2018 4 a 31/1/2018 4 a 31/1/2018 Data dos testes de nível 29 a 31/1/2018 5 a 9/2/2018 1 a 3/2/2018 Data dos testes de aptidão 1ª fase: 5 a 9/1/2018 2ª fase: 15 a 17/2/2018 5 a 9/2/2018 1 a 3/2/2018 Resultado dos testes 22/2/2018 15/2/2018 5/2/2018 Matrícula 26/2 a 5/3/2018 15 a 23/2/2018 7 a 9/2/2018 Início das aulas 5/3/2018 20/2/2018 20/2/0218