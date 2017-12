Prefeito Iris Rezende anuncia reformas em instituições de ensino de Goiânia

O prefeito Iris Rezende anuncia nesta segunda-feira, 18, a reforma em 118 escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmei) da Capital. O anúncio será feito às 15h30, no sexto andar do Paço Municipal, localizado no Parque Lozandes. Cerca de 54 Cmeis e 64 escolas passarão por reformas de pintura, instalações hidráulicas e elétricas e reparos estruturais. Com os recursos liberados, a Prefeitura de Goiânia fechará o ano com 304 unidades educacionais da rede municipal reformadas.

Programa Escola Viva

O Programa Escola Viva teve início em agosto de 2017 e já beneficiou 186 instituições educacionais da rede municipal de ensino de Goiânia. O objetivo é apresentar uma solução rápida para garantir mais qualidade estrutural às escolas e Cmeis que necessitam de serviços de reforma e ações preventivas constantes. Os recursos são investidos em reparos como pintura, revisão elétrica e hidráulica, revisão de telhados, substituição de lâmpadas e vidros, limpeza de terrenos, entre outros.