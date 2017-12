Prefeitos destacam trabalho de Marconi em prol do desenvolvimento regional

Os prefeitos dos municípios que receberão os investimentos das 11 novas empresas que assinaram nesta segunda-feira, 18, os contratos com o governador Marconi Perillo destacaram o trabalho do Governo de Goiás em prol do crescimento econômico das diferentes regiões do Estado. Eles agradeceram os empresários e os esforços do governador para garantir a instalação dos empreendimentos, que totalizam R$ 500 milhões e a geração de mais de 4 mil empregos diretos e indiretos.

“O governo Marconi fez todos os esforços para a implantação dessas empresas”, disse o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do PTB. “Vemos com muito bons olhos os esforços do governo do Estado para implantação dessa empresa em Anápolis, e de todas as outras que estão chegando”, disse. O prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, do PMDB, disse que “a economia do interior tem crescido muito, como mostrou o Insituto Mauro Borges, e isso de deve aos investimentos e ao empenho do governador Marconi”.

“Estamos muito felizes pela cooperação com o município de Itumbiara. Goiás vai na contramão do problema de crise econômica do Brasil e continua em franco desenvolvimento, graças a essa gestão bem planejada do governador Marconi”, disse o prefeito de Itumbiara, José Antônio, do PTB. “É com muita alegria que Ipameri recebe a Caramuru, e agradece ao governador Marconi por ser tão municipalista, sempre levando empresas para nossa cidade, gerando emprego e renda”, afirmou Daniela Vaz, prefeita de Ipameri, do PSDB.

Onze grandes empresas vão se instalar em Goiás no decorrer de 2018. Na tarde de hoje, em evento no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador Marconi Perillo assinou com empresários e prefeitos de nove cidades protocolo de intenções para instalação das fábricas nas cidades de Anápolis, Goianésia, Abadia de Goiás, Cachoeira Alta, Jataí, Itumbiara, Ipameri, Campos Verdes e Santo Antônio da Barra. Juntas, as empresas vão investir no Estado R$ 485.950.000,00, e gerar 4.186 empregos diretos e indiretos. “Estamos na vanguarda da economia nacional”, disse Marconi.

