Semas divulga candidatos aptos a segunda fase do Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) divulga resultado parcial preliminar dos candidatos aptos a segunda fase do Processo Seletivo Simplificado. A lista com os nomes pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Goiânia, no endereço eletrônico https://goo.gl/Cs4JSJ.

Somente foram considerados aptos e classificados para a 2ª fase aqueles candidatos que entregaram toda a documentação comprobatória especificada no Edital.

A segunda fase do certame será realizada nos dias 12 e 14 de janeiro (de acordo com retificação do Edital), por entrevista técnica, que avaliará os candidatos aptos na 1ª fase em suas habilidades quanto à atenção, comunicação, trabalho em equipe, iniciativa e equilíbrio necessários ao exercício das funções inerentes ao cargo pretendido. A classificação final será a somatória das pontuações obtidas na 1ª e 2ª fases.

No total, foram abertas 333 vagas. As oportunidades são para os níveis Fundamental, Médio e Superior. As jornadas de trabalho serão de 30h semanais para profissionais de nível superior e médio, e de 40h semanais para os profissionais de nível fundamental, com salários que variam de R$ 961,72 a R$ 2.741,77.