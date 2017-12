Prefeitura de Goiânia lança Selo Ambiental

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), lança nesta quarta-feira, 20, no Núcleo Socioambiental do Parque Bernardo Élis, que fica entre a Avenida César Lattes e Alameda Santa Rita – Vila Novo Horizonte, o Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, que tem como objetivo estimular a prática de ações socioambientais sustentáveis, envolvendo nessas ações a implantação de projetos de conservação, recuperação e promoção da qualidade do ambiente no Município de Goiânia.

Os empreendimentos que tiverem seus projetos aprovados receberão o Selo de Sustentabilidade Ambiental e ainda terão direito a figurar no Cadastro dos Empreendimentos com Certificação em Sustentabilidade Ambiental, que será publicado anualmente pela Agência Municipal de Meio Ambiente no Diário Oficial do Município.

No mesmo evento, que acontece das 8h às 13h, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) realizará também o 1º Workshop de Políticas Sustentáveis de Goiânia – Construindo Boas Práticas. A Amma busca com isso promover uma gestão moderna, menos burocrática e que envolva a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas voltadas à preservação ambiental.

“Já que a preservação do meio ambiente representa um ato de cidadania, cabe, portanto, a todos o dever de exercitar na prática essa cidadania tão necessária”, diz o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, ressaltando que o workshop vai permitir aos participantes “a exercitação dessa cidadania”. Ele destaca que “todos possuem direitos e deveres e que desfrutar as belezas que a natureza oferece, seja em parques, seja em praças públicas, é um dos principais direitos dos cidadãos, e que compete ao poder público a viabilização desse direito”.

Temas que serão discutidos no workshop

a- Selo sustentável: certificar as empresas que fomentam boas práticas ambientais em suas atividades comerciais,

b- Eco Goiânia: adoção de lixeiras pela iniciativa privada com direito à exploração de publicidade,

c- Ecoponto móvel: implantação de pontos fixos de entrega voluntária de pequenos volumes de resíduos,

d- Goiânia solar: estímulo à cadeia produtiva de energia solar,

e- Cota de redistribuição socioambiental – estimular o pagamento por serviços ambientais.

Concurso de desenho

Os técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Pedro Baima, Tatiane Oliveira e Kelly Paixão, e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Veruska Bettiol e Henrique Lima, já escolheram os desenhos dos alunos de escolas municipais que participaram do concurso criado em parceria pelos dois órgãos.

Os três desenhos primeiros colocados vão receber, respectivamente pela ordem de premiação, um notebook, um tablet e um headphone.

Esses desenhos representarão a logomarca do Projeto Eco Goiânia, que é voltado à limpeza da cidade, e que para isso permite ao município buscar parceria com entidades sociais, empresas ou pessoas físicas que tenham interesse em financiar a instalação e manutenção de lixeiras públicas.

Os dois órgãos, nessa parceria, visam com esse concurso envolver a participação das crianças na defesa ambiental, despertando-os ainda na infância para o engajamento ambiental. O nome dos alunos vencedores bem como o nome das escolas em que estudam serão divulgados no evento.