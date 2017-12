Musical baseado na vida de Cora Coralina volta a Goiânia

Nos dias 22 e 23 de dezembro, às 20h, será reapresentado em Goiânia o musical “A Herança das Pedras”, baseado na vida da principal figura poética da Cidade de Goiás, Cora Coralina. A apresentação será no Teatro Madre Esperança Garrido e os ingressos serão trocados por um litro de leite.

De uma janela onde se vê o mundo todo, narra-se a história de quem teve a singular capacidade de aprender a atender o “chamado das pedras” que lhe foram atiradas ao longo da vida e construir com elas bons exemplos para a juventude. Retratando três etapas da vida da poetisa, na vida adulta Cora Coralina será interpretada pela atriz Cristyanne Cabral, na adolescência por Letícia Lyns e na infância por Ana Beatriz Roncato.

No elenco, também estão Bruna Lemes, Cássio Neves, Daniel Matias, Eustáquio Rodrigues Júnior, Lia Machado, Lynda Maria Roncato, Marianna Lovi, Ninho Lopes e Pedro Bitencourt. O espetáculo é acompanhado por uma banda ao vivo, composta pelos músicos Carlos Augusto, Jader Couteiro, Pablo Acordeon, Dayves Wisney, Misael Pires e Hadillan Montel.

O trabalho é, antes de tudo, uma remontagem histórica das tradições goianas, com direção geral e artística de Vanderlei Roncato, direção de elenco feita por Edson Oliveira e direção musical de Cleyber Ribeiro. As canções e o texto foram livremente escritos pelo dramaturgo Wesley Neres, com coreografias de Joisy Amorim e os arranjos musicais de Dayves Wisney. O projeto tem o apoio cultural da Lei Goyazes, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e do Governo de Goiás e o patrocínio da CompLeite e da MedComerce.