TCMGO certifica prefeitos goianos com as maiores pontuações no Índice de Efetividade da Gestão Municipal

O IEGM é uma pesquisa de gestão liderada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e foi instituída pela Rede Nacional de Indicadores Públicos (REDE INDICON).

Participaram da solenidade os conselheiros do TCMGO, Daniel Goulart (vice-presidente), Nilo Resende (ouvidor), Francisco José Ramos (corregedor), Maria Teresa Garrido Santos, Sebastião Monteiro e Valcenôr Braz, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, José Gustavo Athayde.

Os gestores foram classificados no IEGM após análise feita pelos técnicos do TCMGO de questões sobre educação, gestão fiscal, meio ambiente, governança em tecnologia da informação, cidades protegidas, saúde e planejamento. Os prefeitos tiveram também julgamento regular da Prestação de Contas pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) entregou hoje (20.12.17), o Certificado de Reconhecimento aos prefeitos dos municípios que obtiveram a melhor pontuação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM 2017).

