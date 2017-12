OAB pública edital de Processo Seletivo para formação de Lista Sêxtupla

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) tornou público nesta quinta-feira (21 de dezembro de 2017) as inscrições do processo seletivo para formação de lista sêxtupla constitucional, com objetivo de preenchimento de vaga de Desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) destinada a advogado (a).

Conforme o edital, o prazo para as inscrições se iniciará no dia 26 do mês de fevereiro de 2018, esgotando-se às 18 horas do dia 23 de março de 2018. A vacância do cargo foi confirmada pelo TJ-GO na última segunda-feira (18 de dezembro), com a confirmação da aposentadoria do Desembargador Geraldo Gonçalves da Costa.

Os interessados deverão formalizar os pedidos de inscrição por meio de requerimento a ser protocolizado no Atendimento Integrado da OAB-GO (Edifício Olavo Berquó, Rua 1.124, qd. 217, lt. 11, Setor Marista, Goiânia-GO), ou por meio de correspondência registrada, mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 2.100,70, que será recolhida junto à Tesouraria da OAB-GO.

