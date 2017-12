Caiado: “Estaremos unidos. Não menosprezem a força da oposição unida”

Welcome! Log into your account

Para o senador, uma candidatura ao governo tem um caráter abrangente que precisa ser considerado. “A eleição majoritária é construída por meio de coligações e não é individualizada. E deve ter um candidato capaz de aglutinar as lideranças e militância e todos os quadrantes do estado. Já vivi mais da metade da minha vida, e é hora de retribuir aquilo que tenho mais orgulho que é ser goiano. Não se trata de projeto pessoal, mas de produzir um resultado que seja para o povo do meu estado”, disse.

“Nesse período, aprendi e todos devemos aprender a ter humildade e reconhecer nossos acertos e erros, para não repeti-los e assim devemos proceder nas eleições de 2018. Não tem porque irmos com a oposição dividida para 2018. Isso não está no meu radar. Acredito que o bom senso vai prevalecer”, reforçou.

