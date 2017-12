Goiás líder em Emprego

Ao participar nesta quinta-feira, 21, em Itaberaí, do anúncio de ampliação da empresa São Salvador Alimentos, com investimentos de R$ 180 milhões, e geração de 700 empregos diretos, o governador Marconi Perillo ressaltou: “Não há legado maior do que abrir espaço para que os empresários cresçam e gerem empregos”. A São Salvador, que engloba a Super Frango e a Boua, é o 24.º grupo empresarial a anunciar novos investimentos no Estado nesta semana, ampliando para R$ 980 milhões o aporte no Estado e geração total de mais de 16.800 postos de trabalho diretos e indiretos.

A São Salvador Alimentos engloba a Super Frango e a Boua. Com a ampliação da cadeia produtiva, a empresa gerará 780 vagas de empregos diretos e 7.020 indiretos. A expansão vai resultar no aumento do número de abates diário, que deve passar de 280 mil para 320 mil aves abatidas. A receita bruta anual da empresa, que hoje é de R$ 1 bilhão, deve passar para R$ 1,5 bilhão.

Cerca de 25% da produção da São Salvador Alimentos é destinada ao mercado externo. A holding, fundada em 1991, está presente hoje em 63 países. “A SSA é uma indústria robusta, com alto valor agregado, que aproveita tudo o que é produzido. O mais importante de tudo isso é a quantidade de empregos gerados. O emprego dignifica as famílias. E Goiás tem se destacado na geração de empregos”, afirmou Marconi.

Atualmente a Super Frango emprega aproximadamente 38 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. O governador visitou as instalações da empresa, e tomou conhecimento dos detalhes das obras de expansão, que devem ser concluídas em 2019.