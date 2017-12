No dia do seu aniversário, Iris produz o primeiro milagre da unidade das oposições

O deputado Daniel Vilela e o senador Ronaldo Caiado se encontram hoje (22) durante a frente de serviços da prefeitura de Goiânia no setor Orlando de Morais. No dia do aniversário de 84 anos do prefeito Iris Rezende, o líder peemedebista conseguiu algo inusitado, unir a oposição ao governo em um só lugar.

Na ocasião, acompanhado de vereadores, deputados, senador Caiado e de lideranças da região, o prefeito Iris Rezende percorreu as salas de aula, onde estão instalados as secretarias da Prefeitura para oferecer serviços à população do Residencial Orlando de Morais, para agradecer a participação dos servidores e da comunidade local.