Ao lado da família, Caiado vai à missa agradecer por recuperação

Acompanhado de familiares e amigos, o senador Ronaldo Caiado participou de missa em ação de graças para agradecer à sua recuperação depois do acidente que sofreu com uma mula há dois meses. A celebração foi feita pelo padre Antonio Mota Bastos na Igreja Nossa Senhora de Aparecida, no povoado de Areias.

“Minha mãe sempre nos ensinou a agradecermos pelas dádivas e bênçãos recebidas. Aqui nesta igreja vínhamos muitas vezes rezar o terço. Passou a ser um lugar especial, onde me sinto mais próximo de Deus. Nos momentos de angústia e de reflexão sempre vim aqui para que Deus me ajudasse a tomar a melhor decisão. Este lugar me revigora e me enche de energia”, narrou o senador.

Ronaldo Caiado chegou à igreja acompanhado da esposa Gracinha e dos filhos Ronaldo, Maria, Marcela e Anna Vitória. Para Gracinha, este momento foi de grande alegria. “Quando fiquei grávida de Maria e de Marcela, aqui foi o primeiro lugar que vieram. Me sinto feliz de estar aqui agradecendo a recuperação do Ronaldo e junto com as pessoas que amamos”, disse.

Na missa, todos se vestiram de branco e seguraram uma rosa em agradecimento a Deus. O padre Antonio deu seu testemunho da religiosidade do senador, a quem sempre encontra em orações na pequena igreja.

“O senhor contou que sempre vem aqui para agradecer e tomar suas decisões. É algo importante. Não devemos recorrer a Deus só nas dificuldades. Fico feliz de estar aqui fazendo esta celebração”, afirmou o padre.