Prefeitura de Goiânia publica edital para seleção de 939 vagas para secretaria de Saúde

A Prefeitura de Goiânia publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O documento foi divulgado no Diário Oficial e contempla um total de 939 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura a partir do dia 22 de janeiro do próximo ano.

Há vagas para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e outros cargos de nível superior. Há também oportunidades para pessoas com nível de escolaridade médio. Além do salário previsto no edital, os profissionais contratados poderão receber gratificação especial por serviço e adicionais de insalubridade e de difícil acesso conforme cargo e lotação.

Para a secretária de Saúde da capital, Fátima Mrué, “com o processo seletivo será possível reforçar o atendimento nas unidades da rede municipal’. Os novos profissionais prestarão serviços junto à rede municipal de Saúde de Goiânia. Além das unidades já em funcionamento, os selecionados também vão integrar as equipes de locais que serão reabertos pela atual gestão, como o Ciams Urias Magalhães.

Ao se inscrever na seleção, o interessado pode optar entre cinco áreas de atuação: Atenção Primária, Urgência, Saúde Mental, Atenção Secundária e Terciária (Maternidades e ambulatório) e Serviço de Verificação de Óbitos. A seleção se dará por meio de análise curricular. Os candidatos serão classificados conforme maior pontuação para área de atuação e cargo pleiteado.

ada candidato pode concorrer a apenas uma vaga do edital. As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 22 de janeiro de 2018 e seguem até às 23h59 do dia 26 do mesmo mês pelo site www.concursos.goiania.go.gov. br. O resultado final será divulgado no dia 02 de fevereiro.

Credenciamento

Com o último edital para credenciamento de médicos, a SMS recebeu mais de 150 propostas de trabalho para atuação na rede de urgência 24 horas e Estratégia de Saúde da Família. Os profissionais já inscritos nesta seleção também poderão participar do processo seletivo.

Acesse o edital aqui.

SERVIÇO

Prefeitura de Goiânia publica edital para seleção de 939 vagas na secretaria de Saúde

Data: De 22 a 26 de janeiro de 2018

Endereço: www.concursos.goiania.go.gov. br