Margina Botafogo será liberada hoje

A Prefeitura de Goiânia informou que hoje, 26, às 18 horas, a Marginal Botafogo, no sentido Sul/Norte, será liberada para tráfego. Com relação ao sentido Norte/ Sul (Centro/Setor Pedro Ludovico), a administração informa que o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Cozzetti, estará disponível amanhã, 27, às 9 horas, para esclarecimentos quanto ao andamento das obras de recuperação do trecho, que também foi danificado pelas fortes chuvas dos últimos dias. A entrevista será no canteiro de obras da via, próximo ao viaduto da Avenida Araguaia.

